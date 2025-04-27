Dışişleri Bakanı Fidan’dan Katar’a diplomatik ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, bugün Katar'a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Bakan Hakan Fidan, son olarak geçen 2-3 Şubat tarihlerinde Katar'ı ziyaret etmişti. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed de 11 Mart'ta Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu Antalya Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelmişti. İki ülke, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik olarak hem ikili düzeyde hem de İİT-AL Gazze Temas Grubu dahil olmak çok taraflı platformlarda yakın iş birliği ve diyalog içinde.