Katolik alemi Papa’yı sonsuzluğa uğurladı

Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan'da dün cenaze töreni düzenlendi. Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden, 21 Nisan'da yaşamını yitiren Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirilen ayin, naaşının tören alanına omuzlarda taşınmasıyla başladı.

DÜNYA LİDERLERİ KATILDI

Katolik Kilisesi'ne mensup 200'den fazla kardinal ve 700'den fazla piskopos ile rahibin hazır bulunduğu Papa'nın cenaze merasimini Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re yönetti. Kardinal Re, törende yaptığı konuşmada Papa Franciscus için "Halkın arasında bir Papa oldu" dedi. Törende ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya Kralı 6. Felipe, İngiliz Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi çok sayıda lider de yer aldı.

KURTULMUŞ DA YER ALDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da cenaze törenine Türkiye'yi temsilen katıldı. Kurtulmuş, Aziz Petrus Meydanı'na gelişinde Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) İtalyan Kardinal Pietro Parolin tarafından karşılandı. Kurtulmuş, törenin ardından Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne geçti.Cenaze töreni dolayısıyla Vatikan ve Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. 4 bin güvenlik personelinin görev yaptığı Roma'da ayrıca hava sahası cenaze töreni sırasında uçuş trafiğine kapatıldı. Meydana çıkan yollarda güvenlik ve acil çıkış koridorları oluşturuldu. Vatikan Basın Ofisi, Papa Franciscus'un cenaze törenine 200 bin kişinin katıldığı bilgisini paylaştı. Papa Franciscus'un naaşı, vasiyeti üzerine Vatikan'da değil Roma'daki dört büyük Papalık Bazilikası'ndan biri olan Azize Büyük Meryem Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) defnedildi.