Kadının gücünü görünür hale getirecek çalıştay

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından İzmir İktisat Kongresi binasında çalıştay düzenlendi. Kadın üreticilerin stantlarının yer aldığı çalıştayda kadınların ekonomik, siyasal ve sosyal hayatta daha görünür hale gelmesi konusu ele alındı.

KADIN, AİLE VE TOPLUM

Çalıştaya AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili, CHP Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü Gamze Taşçıer, İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı açılış konuşmasında, "İzmirli kadınlarımızın sosyal hayatta sanatta akademide iş dünyasında ve siyasette ne kadar etkili olduğunu biliyor ve gurur duyuyoruz. Bugün, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta verdiği mücadelede yeni belirlenen hedefleri belirmek için buradayız. AK Parti olarak 2002 yılından bu yana geçen süreçte kadınlarımızın her alanda daha güçlü daha görünür olması için adımlar attık. Kadını dışlayan bir toplum kendi potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. İzmir sadece geçmişin değil geleceğin de öncüsüdür. İzmirli kadınların öncü rollerini desteklemede kararlıyız. Kadının gücü ailenin gücüdür. Ailenin gücü toplumun gücüdür" dedi.