’Muhalefetin yaptığı ekonomik tetikçilik’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MÜSİAD 28.Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Buradaki konuşmasına, MÜSİ- AD mensuplarını, iş dünyası temsilcilerini ve programa katılanları selamlayarak başlayan Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin 28. Olağan Genel Kurulu'na başarılar diledi.

MÜSİAD'TA BAYRAK DEĞİŞİMİ

MÜSİAD başkanına, yönetim kurulu üyelerine, bugüne kadar MÜSİAD çatısı altında hizmet edenlere teşekkür eden Erdoğan, MÜSİAD yöneticilerinden ve üyelerinden ahirete irtihal edenleri rahmetle yad etti. Genel Kurul'da MÜSİ- AD başkanlığı ve yönetiminde bir bayrak değişimi yaşandığını hatırlatan Erdoğan, "2021 Eylül ayından beri Genel Başkanlık vazifesini layıkı vechiyle yürüten Mahmut Asmalı kardeşim, bu genel kurulda görevi sizlerin takdiriyle Burhan Özdemir kardeşimize devretti. Mahmut Bey'e emekleri, gayretleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ederken, Burhan Bey'e de Yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Nice olmaz denileni başardık. Nice hayali gerçekleştirdik. Nice oyunu bozduk. Nice kirli senaryoyu yırtıp attık. Nice engelin, badirenin, imkansızlığın üstesinden geldik. Dünyamız sancılı olduğu kadar tarihi niteliği haiz değişimlerin yaşandığı kritik bir süreçten geçiyor. Ticarette artan korumacılık politikaları giderek güçlenmekte. Salgın döneminde son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyondaki direnç henüz kırılamadı. Enflasyon korkusu gelişmiş ekonomiler dahil dünyanın birçok ülkesinde ekonomi politikalarının temel belirleyici unsuruna dönüştü. Programın en önemli hedeflerinden biri vatandaşımızı hayat pahalılığı derdinden temelli kurtarmaktır. Bu hedefe giden yolda son iki yılda çok ciddi mesafe kat ettik. Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Nisan'da son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık. İnşallah devamı da gelecek" dedi.

"JURNALCİLİK YAPIYORLAR"

Erdoğan, "Siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de hem iş yapıyor hem hizmet ediyoruz, hem de karalama kampanyalarıyla mücadele ediyoruz. Muhalefet kanadında en azından milli meselelerde değişim görmeyi umdukça maalesef her seferinde büyük bir düş kırıklığı yaşıyoruz. Muhalefetin siyaseti centilmence bir rekabet yerine yıkıcı bir husumetle yürütme isteği, aşılmaz bir duvar misali sürekli karşımıza çıkıyor. Durum öyle vahim ki, bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor, kendi ülkesini yabancı basın kuruluşlarına, yabancı aktörlere, dergilere şikayet ediyor. İktidarı yıpratayım derken asıl Türkiye'ye zarar veriyor. Türk ekonomisine zarar veriyor. Boykot çağrılarıyla yerli ve milli markalara zarar veriyor. Evine ekmek götüren işçi kardeşlerime zarar veriyor. Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran ihracatçılarımıza zarar veriyor. Adı yolsuzlukla, rüşvetle, sahtecilikle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek uğruna 85 milyonun tamamını hayal kırıklığına uğratıyor. Sayın CHP Genel Başkanı kusura bakmasın. Ama bunun adı muhalefet değil. Ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir, ispiyonculuktur" diye konuştu.

PAPA'YA TEBRİK MEKTUBU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'ya makama seçilmesi dolayısıyla bir tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan mektubunda "Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva'nın bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarf ederek tüm dünyanın takdirini topladığını söyledi. Mektubunda "Papa Fransuva'yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir" ifadelerini kullanan Erdoğan, Gazze başta olmak üzere insani trajedilerinin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.