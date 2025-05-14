Başkan Erdoğan Rutte ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan NATO Dışişleri Bakanları gayrıresmi toplantısı öncesinde, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

'SAĞLAM MÜTTEFİK'

Bölgesel konuların değerlendirileceği görüşmede en sıcak başlık Rusya ve Ukrayna arasındaki barış süreci ile Türkiye'nin çabaları. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye sağlam, yetenekli bir müttefik. Barış için gerçek bir fırsatın doğduğu Ukrayna'yı da konuştuk." ifadelerini kullandı. Erdoğan bu kabulün ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na da başkanlık etti.