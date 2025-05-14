“Suriye’ye yönelik kararımı Erdoğan ile birlikte aldık”

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk durağı olarak Suudi Arabistan'a gitti. Ziyaretin en dikkat çekici başlıklarından biri, ABD ile Suudi Arabistan arasında yapılması planlanan yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırım anlaşması olurken, değeri 142 milyar dolar olan "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" imzalandı. Trump'ın bugün Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşeceği öğrenildi. Öte yandan Trump, Riyad'da yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı ve bu kararını Başkan Erdoğan ile birlikte aldığını belirtti.