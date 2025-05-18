Başkan Erdoğan’dan müjde: Doğal gaz keşfimizin değeri 30 milyar $

Başkan Erdoğan, dün Avrupa'nın en büyük hastanesi olan İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, "2154 metre su derinliğinde açılan 49 günlük sondaj, log ve test operasyonları sonucunda 3500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe-3 kuyusundan müjdeli bir haber aldık. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde hamdolsun sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğal gaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Karadeniz'deki üretimin de ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. Günlük 9,5 milyon metreküp üretimle 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz" dedi.

'MÜZMİN MUHALİF ZİHNİYETİ'

Erdoğan şöyle devam etti: "Bu alanda ülkemizin gerçek potansiyelini açığa çıkarmanın gayretindeyiz. Bir taraftan ülkemizin enerji köprüsü olma vasfını güçlendirirken, diğer taraftan enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmeye gayret ediyoruz. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimiz sayesinde enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtık. Sakarya gaz sahasındaki keşfimiz de dönüm noktası oldu. Sağlık hizmetlerinin her boyutunda 22 sene öncesine kıyasla gerçekten büyük mesafe katettik. Bunu da çoğu zaman şehir hastanelerimiz gibi sağlık yatırımlarını israf olarak gören müzmin muhalif zihniyete rağmen başardık. Tüm Türkiye'de sağlık hizmetlerinin kapasitesini ve kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz."

MODERN SAĞLIK TESİSLERİ

Başkan Erdoğan, "İstanbul'u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. Hastanemiz toplam 102 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Hastanemizde 6'sı yoğun bakım olmak üzere toplam 705 yatak bulunuyor. Bu yatakların 657'si nitelikli yatak sınıfındadır. Hastanemizde 88 poliklinik odamız mevcut. 75'i uzman hekim olmak üzere toplam 160 hekimimiz ve 324 hemşiremiz hastanemizde görev yapıyor. Ayrıca 36 yataklı palyatif bakım ünitesi, engelli spor salonu, GETAT merkezi, robotik rehabilitasyon ünitesi bulunan bu hastanemizde vatandaşlarımız birçok alanda özellikli sağlık hizmeti alacak. Toplam 570 araçlık otoparkıyla her ihtiyacın düşünüldüğü hastanemizin İstanbul'umuza, Bahçelievler'imize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye'yi hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

'HİZMET İÇİN GELİYORLAR'

Erdoğan, "Sağlam girenin bile hasta çıktığı o yapıyı reforme etmek, kimi yerlerde kökten değiştirmek için gerçekten çok mücadele ettik. Türkiye bugün bırakın hastanelerde sunulan hizmetleri, 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşına evde sağlık hizmeti verebilen bir ülke haline geldi. Eskiden bizim vatandaşlarımız yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu. Şimdi ise yurt dışından, hatta dünyanın en zengin ülkelerinden milyonlarca kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyor, Çam Sakura'ya geliyor. Kurduğumuz sistem dünyanın pek çok ülkesi tarafından örnek alınıyor" ifadelerini kullandı.