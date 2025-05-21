İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İBB'ye yönelik 19 Mart'ta başlattığı, 29 Nisan'da ikinci dalga operasyonuyla devam eden soruşturma kapsamında dün büyük bir operasyon daha yapıldı. İBB Basın ve Yayın Başkanı Taner Çetin, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay ve Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür A.Ş'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapıldı.

Operasyon kapsamında İBB Basın ve Yayın Başkanı Taner Çetin de gözaltın alındı.

RÜŞVETLE MAL VARLIĞI

Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, yine bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı anlaşıldı. Soruşturmada, şüpheli Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı tespit edilen 22'si İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin

SORUŞTURMA İZMİR'E DE UZANDI

Operasyonun İzmir'e uzanmasıyla birlikte soruşturmanın kapsamı genişledi. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin, Mart 2021 ile Nisan 2024 tarihleri arasında İBB'de, sırasıyla; Halkla İlişkiler Şube Müdür Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda danışmanlık görevlerinde bulundu. İBB'deki görev süresi toplam 3 yıl 2 ay sürdü. Nisan 2024 tarihinden beri de Çeşme Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı görevini sürdürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan ismi belirlenenler şu şekilde:

.Taner Çetin (İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı)

.Arzu Can (Taner Çetin'in asistanı)

.Serap Karay (Halkla İlişkiler Müdürü)

.Mustafa Karaoğlu (Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı)

.Musa Özışık (Ayniyatçı)

.Onur Gülin (Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı)

.Mehmet Mandacı (Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı)

MASAK RAPORU

Soruşturma dosyasına sunulan MASAK raporuna göre ise Taner Çetin'in taşınmaz ve taşınır mallar için ödemeleri doğrudan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırdığı belirtildi. Aynı şekilde, bu firmalar aracılığıyla diğer bazı belediye personellerine de para gönderildiği ortaya kondu.