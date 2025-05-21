Sahte diplomayı ihbar eden Özcan’a silahlı tehdit

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasını ilk gündeme getiren Ozan Özcan tehdit edildiğini açıkladı. Özcan, "1993 yılında Kıbrıs Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi YÖK denkliği alıyor ama İmamoğlu 90 yılında geçiş yapıyordu. Ben de bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. 6 ay önce bir soruşturma başlatıldı ve iptal edildi. Karar da tebliğ edildi. Verdiğim hukuki mücadeleyi kazandım. Bu süreçte annemle ağabeyimi arayıp uzun namlulu silahlarla tehdit ettiler. Benim edildi- Üniğini versitesi yapıversitesi yordu. ilgisüreçte sila şahsi numaramı buldular, tehditler oldu. Gelen tehditlerden birisi Fatih Emre Hülağü, eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Metin Hülağü'nün oğlu ve tutuklandı" dedi.