Bakanlar Bildirisi’ne ilk imzayı Bakan Göktaş attı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Aile Forumu kapsamındaki Bakanlar Oturumu'nda imzaya açılan ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin Bakanlar Bildirisi'ne Türkiye adına ilk imzayı attı.

'İŞBİRLİĞİ SÜRECEK'

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Mahinur Özdemir Göktaş, "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla İstanbul'da 22-23 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası Aile Forumu kapsamında yoğun bir aile diplomasisi trafiği yürüttü. Filistin, Macaristan, Suriye, Sırbistan, Malezya, Kongo, Ürdün, Karadağ, Kırgızistan ve Nijerya'nın aileden sorumlu bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulunan Göktaş, görüşmelerinde, mevkidaşlarıyla aile politikaları, kadınların güçlendirilmesi ve sosyal hizmetlerde işbirliği gibi konuları ele aldı. Bakan Göktaş, konuyla ilgili olarak "Aile Yılı'nda geleceğin dirençli toplumlarını inşa etmek için uluslararası işbirliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.