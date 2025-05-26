Başkan Erdoğan Necip Fazıl’ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mevla, üstadımızın mekânını cennet eylesin..."