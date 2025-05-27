Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı’nda anma törenine katılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Ülkücü Şehitler Anıtı'nda düzenlenecek anma törenine katılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, geçmişte anma törenlerinin Gün Sazak'ın Eskişehir'deki Sazak köyünde bulunan mezarı başında yapıldığını hatırlattı. Yıldırım, 2011'den bu yana anma törenlerinin Bahçeli'nin talimatıyla 5 bin 301 metrekarelik alana inşa edilen Ülkücü Şehitler Anıtı'nda yapıldığını bildirdi. Yıldırım, bu yılki anmanın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda ayrı bir anlam taşıdığına işaret etti.