Terörsüz Türkiye’de yıl sonu beklentisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli dün önemli açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan soruları cevaplayan Bahçeli, Mecliste kurulan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgilenen komisyonun çalışmalarını önemsediklerini söyledi. Bahçeli, tüm siyasi partilerin çalışmalara destek vermesinin önemini vurgulayarak "Terörsüz Türkiye çalışmalarının yıl sonuna kadar bitmesini bekliyoruz" dedi. MHP lideri Bahçeli, PKK terör örgütünün silah bırakma sürecini de değerlendirdi.

ANLAMLI BİR TAVIRDI

Terör örgütü PKK'nın Öcalan'ın fesih çağrısına tamamen uygun davranmasının olumlu gelişmelere kapı araladığına ifade etti. Bahçeli, silahları gömmeyip yakmanın da anlamlı bir tavır olduğunu söyledi. MHP lideri, silahı gömmek sonrasında tekrar çıkarılabilecek anlamına geleceğini, ancak takmanın bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz mesajı taşıdığını belirtti.

Türk milletinin her bir ferdinin ayrılmaz bir bütün olduğunu, barış ikliminin artık vücut bulacak olması için MHP olarak samimiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Devlet Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan Kürt kökenli vatandaşların da terörün bitmesi için sürdürülen çalışmaları sahiplenmesi ve istisnasız şekilde destek vermesinin, terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla tamamlanmasının teminatlarından olduğunu vurguladı.