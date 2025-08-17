Aydın’da AK Parti’ye katılımlar sürüyor

CHP'den istifa eden Söke Belediye Meclis Üyeleri Hilal Kabasakal ve Şakir Gülmez, AK Parti'ye katıldı. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılmasının ardından, Belediye Meclisi'nde dengeler değişti. CHP'den istifa eden Söke Belediye Meclis Üyeleri Hilal Kabasakal ve Şakir Gülmez, AK Parti'ye geçti. AK Parti İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törende iki isim başvurularını AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz'a teslim etti. Oğuz açıklamasında katılımların AK Parti'ye güç kattığını ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı'nın inşası için mücadelemize destek vermek üzere aramıza katılan Söke Belediye Meclis Üyelerimiz Sayın Hilal Kabasakal ve Sayın Şakir Gülmez'i tebrik ediyor, ilçemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.