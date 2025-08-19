  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Politika CHP'de deleğe çatlağı

CHP'DE 13 Ağustos'ta başlayan mahalle delege seçimlerinde ilk haftadan ortalık karıştı. Yurdun birçok noktasındaki seçimlere, parti içi muhalefet ile genel merkez destekçileri arasındaki tartışmalar, arbedeler ve küfürleşmeler damga vurdu. Bazı noktalarda partililer birbirinden şikayetçi olurken, bazı noktalardaki gerginliğe ise polis müdahale etti.

'ALLAH BELANIZI VERSİN'

1 hafta önce başlayan delege seçimleri kapsamında en sert arbede, Samsun Atakum'da yaşandı. İlçede yapılan seçimlerde, iki grup arasındaki sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kavga esnasında CHP İlçe Başkanı Adem Kürek'in "Allah belanızı versin" diyerek tepkisini dile getirmesi gündem oldu. Bir kişinin beyin kanaması geçirdiği kavgada tekme atılan isimlerden birinin de ilçe başkan adaylarından Şevket Özkaya olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayın ardından 2 kişi gözaltına alındı.

