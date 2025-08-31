Genç çiftin nikahına Bakan Göktaş şahitlik etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli ziyareti çerçevesinde Aile ve Gençlik Fonu'ndan evlilik kredisi kulllanan Ayşe Hanım Mutafoğlu ile Mehmet Güçlü çiftinin nikah törenine katıldı. Çiftin nikah şahidi olan ve nikah cüzdanını teslim eden Bakan Göktaş, "Çiftlerimizi ve ailelerimizi tebrik ediyorum. Bugün Denizli ziyareti çerçevesinde çiftimizin mutluluğuna şahitlik etmek bizler için büyük bir gurur. Sizin mutluluğunuza şahitlik etmek, gençlerimizin evlilik yolunda yanında olmak bizleri çok mutlu ediyor. 81 ilde olduğu gibi Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdunuz. Bizler bu yolda sizlerin yanında olduk. İnşallah ilk gündeki gibi birbirinize sevgiyle, saygıyla, sabırla evliliğiniz geçer" şeklinde konuştu.