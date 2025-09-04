Tugay’dan Tekin’e: Yaptığı etik değil

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na vekaleten Gürsel Tekin'in atanmasına yönelik konuştu. Tugay, "Gürsel Tekin'in ihracının hukuki arka planını bilmiyorum. Ama ahlaki ve etik açıdan doğrudur. Gürsel Tekin'in yaptığı da doğru değildir. Herhangi bir CHP'linin böyle bir durumda kendisine fırsat çıkarması yakışmaz. Biz böyle insanlar değiliz. Bir daha CHP'nin tarihini ve etik değerlerini gözden

geçirmeli" dedi.

CHP İzmir İl Başkan Vekili Barış Özdemir ve İl Hukuk Komisyonu Başkanı Murat Aydın da alınan kararları eleştirdi.