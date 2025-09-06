Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın mektup yazdığı Tireli şehit annesi: Artık analar ağlamasın!

İzmir'de AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu ve beraberindeki partililer, 2010 yılında İstanbul Halkalı'da düzenlenen hain saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çağlar Bölük'ün Tire'deki baba evini ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Başkan Uğurlu, şehidin babası Salih Bölük ve annesi Kezban Bölük'e Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

"ALLAH ZEVAL VERMESİN"

A. Kadir Uğurlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehit ailesine özel olarak yazılan mektubu takdim ederek aileye okudu. Mektubun okunması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne Kezban Bölük, Başkan Uğurlu'ya teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın terörü bitirme noktasında gösterdiği gayrete dikkat çeken anne Bölük, "Artık analar ağlamasın. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı. İlçe Başkanı Uğurlu, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarıyla, kendisi tarafında şehit ailelerimize ve gazilerimize hitaben isme özel kaleme alınan mektupları, Tire ilçemizdeki kıymetli şehit ailelerimize ve gazilerimize bizzat ziyaret ederek elden teslim ettik" dedi.

EŞİNİN SESİNİ DUYAMADI

Uğurlu, bu anlamlı mektupların, aziz şehitlerin hatırasını ve kahraman gazilerin fedakârlıklarını bir kez daha yâd ederken, milletçe taşınan minnet ve vefanın güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti. Sözlerini, "Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin fedakârlığı; devletimizin, milletimizin baş tacıdır. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve huzur diliyoruz" diyerek noktaladı. Uzman Çavuş Çağlar Bölük, İstanbul Halkalı'da askeri personeli taşıyan servis otobüsüne yapılan bombalı saldırı sonucu şehit düşmüştü. Şehit Bölük'ün saldırının hemen ardından yaralı olarak lojmandaki eşi Elif Bölük'ü cep telefonundan aradığı ancak konuşamadığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca, Şehit Bölük'ün asker olması nedeniyle eşiyle aralarında geçen konuşmalarında, "Bir gün şehit olursam. Kendi başıma kızım Eylül'le dimdik dur" diye nasihatta bulunduğu kaydedildi.