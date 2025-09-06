Tekin’in Geçici Kurul heyetinde 2 isim çekildi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından il başkanlığına atanan Gürsel Tekin başkanlığındaki 'Geçici Kurul'da yer alan Hasan Babacan görevden çekildiğini açıkladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret edip Özgür Çelik ile görüşen Babacan, "Şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı. Babacan'ın ardından heyette yer alan Müjdat Gürbüz de çekildiğini açıkladı. Bu gelişmelerin öncesinde Gürsel Tekin bir video yayınlayarak göreve başladığını duyurmuş ve yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partilileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğiz. Bize güvenin biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.