Cemil Tugay: Kooperatif sorunu 2 yıl içinde çözülecek

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı. İZBETON şirketinin dahil olduğu kooperatif sorununun 2 yıl içinde çözüleceğini ve hak sahiplerine dağıtılacağını belirten Tugay, "Benim görev sürem içinde sorun mutlaka çözülecek. Örnekköy'dekileri önümüzdeki Mart-Nisan aylarında teslim edeceğiz. Planımız o. Diğerlerini de 1,5-2 sene içerisinde teslim edeceğiz diye hesap yapıyoruz. En geç 2 yıl içinde bitecek" ifadelerini kullandı.

"ÖDEMESİ YAPILACAK"

GÖREVE geldiklerinde inşaatların durduğunu ve sonrasında inşaatları kooperatiflerden belediyenin devraldığını söyleyen Tugay, "İşlemeyen bir sistem olduğu için, bir müfettiş raporunu takiben mecburen kurumların uyarıları nedeniyle kooperatiflerle ilişkimizi askıya aldık. Ancak "Biz bu inşaatları yapmayacağız" demedik. Zaten Örnekköy'deki inşaatlar Aralık ayından beri yapılıyor. Önümüzdeki Mart, Nisan aylarında da herkese teslim etmeyi düşünüyoruz. Biz Belediyenin kasasından bunun ödemesini yapacağız. Hak sahiplerine zaten karşılıksız vermek zorundayız. Yapılan sözleşmelerin gereğini yerine getirmek zorundayız" dedi.