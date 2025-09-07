İsrail: Yüksek binaları vuracağız

GAZZE kentini işgal planını devreye sokan İsrail ordusu, kentin güneybatısındaki Tel el-Heva semtinde Filistinlilerin kaldığı çok katlı bir binayı daha yerle bir etti. İsrail savaş uçakları, kenti işgal girişimi öncesi başlattığı hava saldırıları kapsamında 15 kattan oluşan 60 dairelik "Es- Susi" binasını bombaladı. Saldırının etkisiyle yerle bir olan binanın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) karargahının yakınındaki Sina Caddesi üzerinde bulunduğunu kaydetti. Görgü tanıklarına göre, İsrail'in Gazze kentindeki "Er-Ru'ya" ve "Es-Susi" isimli kulelere saldırı tehdidinin ardından Filistinli aileler eşyalarını pencerelerden dışarı attı. Ordu önceki gün de Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu "Müşteha" isimli çok katlı binaya saldırı düzenleyerek yerle bir etmişti. İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.