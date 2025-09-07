İzmir, kurtuluşunu 103. kez kutlayacak

İZMİR'İN düşman işgalinden kurtuluşu, bu yıl da 9 Eylül'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. 9 Eylül günü saat 09.00'da 103. yıl şerefine Basmane'den başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sonlanacak Zafer Yürüyüşü gerçekleştirilecek. İzmirliler, ellerinde dev Türk bayrağı ile kortej oluşturacak. Ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak. Hükümet Konağı'ndaki törende ise, temsili süvari birlikleri İzmir'in kurtuluşunu canlandıracak. Saatler 11.15'i gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanı'nda resmi kutlama töreni düzenlenecek. Gündoğdu Meydanı, saat 18.10'da Türk Yıldızları, 18.45'te ise Solo Türk gösterisi yapılacak. İzmirliler, saat 20.15'te 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile fener alayı yürüyüşüne katılacak. İzmir Enternasyonal Fuarı, kapanışını İzmir'in kurtuluş gününde Mor ve Ötesi konseriyle yapacak.