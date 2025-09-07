Prof. Dr. Karahasanoğlu Demokrasi Üniversitesi rektörü olarak atandı

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 üniversitenin rektörü değişti. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu atandı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı. Öte yandan karar ile birlikte, Dışişleri Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya, Basın İlan Kurumu Genel Kurul Temsilciliğine de İlhami Giray Şahin atandı.