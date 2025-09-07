Tire’de çöp kavgası yeniden başladı

İZMİR Tire'de, geçtiğimiz günlerde çözüldüğü zannedilen çöp krizi yeniden hortladı. İlçede İzmir Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlar arasında yaşanan çöp kavgasında günler sonra en başa dönüldü. Büyükşehir belediyesine ait çöp tırları sesiz sedasız ilçeye tekrar çöp taşımaya başladı. PARA CEZASI VERİLDİ

VATANDAŞLAR ise çöp dökülen alana giden yola toprak barikatlar oluşturarak kamyonların girişini engelledi. Her şeye rağmen çöp kamyonları çöpü Karateke köyündeki mera alanına hukuksuz dökmeye devam edince, harekete geçen jandarma ekipleri, kamyonların faaliyetini durdurdu. Toplam 7 kamyon şoförü ifadelerine başvurmak üzere Mahmutlar köyü Jandarma karakoluna götürüldü. Şoförler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, jandarmanın fiziki müdahalesiyle alandaki yasa dışı faaliyet de son buldu. Bölge halkının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun tepkisine neden olan yasa dışı çöp dökümü, merkezi idarenin de dikkatinden kaçmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapılan işlemin "vahşi depolama" niteliğinde ve yasa dışı olduğunu belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne idari para cezaları uyguladı. Ancak tüm uyarılara rağmen dökümün devam etmesi krizi iyiden iyiye tırmandırdı.