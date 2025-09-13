Can Holding’in Tekfen hisselerine el konuldu

CAN Holding'e yönelik başlatılan soruşturmanın ardından dün yeni bir gelişme yaşandı. Holdingin, Tekfen Holding'deki yüzde 17,56'lık hissesine el konulduğu bildirildi. Tekfen Holding tarafından yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile; Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplamı yüzde 17,56 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. Madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128 maddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair 2025/7284 D.Is sayılı karar Şirketimiz tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde tebliğ alınmıştır" denildi.