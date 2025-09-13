Velilerden toplanan para Meclis Üyesine gitti

Aydın Efeler Belediyesi'ne bağlı Kurtuluş Kreşi'nde geçtiğimiz yıl 600 veliden kırtasiye parası adı altında kişi başı 5 bin TL toplandığı öne sürüldü. Velilere ne fatura ne fiş verilirken iddialara göre çantalarla toplanan paralar CHP'li Efeler Belediye Meclis Üyesi ve kırtasiyeci Abdullah Candemir'e götürüldü.

Aydınlı esnaf Tuncay Arcdemir, geçtiğimiz yıl iki çocuğunu Efeler Belediyesi Kurtuluş Kreşi'ne kaydettirdiğini, çocuk başına 5'er bin lira olmak üzere toplamda 10 bin TL elden ödediğini söyledi. Arcdemir, "Ne fiş, ne fatura, ne makbuz verildi. Bu usulsüzlük değil de nedir? Şikâyet ettim ama belediyeden hiçbir sonuç çıkmadı" dedi. Arcdemir, toplanan paraların CHP'li Belediye Meclis Üyesi Abdullah Candemir'e götürüldüğünü ileri sürerek, "Parayı çanta içerisinde Efeler Meclis Üyesi Abdullah Candemir'e götürüyorlar. Kendisi kırtasiye işi yapıyor. Çocukların malzemelerini bu şekilde gönderiyor. Ne fatura, ne fiş. 600 velinin bildiği bir gerçek bu. Sadece geçen yıl yaklaşık 3 milyon TL bu şekilde toplandı. Bu para toplamanın hiçbir usulü yok. Öğretmenler korkuyor, ses çıkaramıyor. Meclis üyesinin bu işi yapması zaten belediyeye karşı ayrıca suçtur. Muhtemelen bu yıl da aynı yöntem devam ediyor. 600 kişi bu işin farkında ama kimse ses çıkaramıyor. Ben çocuklarımı alıp başka bir kreşe verdim" ifadelerini kullandı.