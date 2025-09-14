CHP Genel Merkezi yalan merkezine dönüştü"

AK Parti Balıkesir teşkilatının organize ettiği Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Balıkesir'e gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Biz istiyoruz ki Türkiye, Dünya'ya damga vursun. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olsun. 23 yılda biz Türkiye'nin 81 vilayetinde eser siyaseti yapan iktidarın mensuplarıyız. Hayal dahi edilemeyen çalışmalara imza attık. Dünya projesi dediğimiz eserleri Türkiye'ye kazandırdık. Türkiye'nin altyapısı ile, yolları ile, üniversiteleri ile, barajları ile, enerji hamleleri ile ve milli savunma hamleleri ile çok büyük mesafeler aldık" dedi.

"PAZARLIK OLAMAZ"

Bakan Tunç, sözlerinin devamında terörü gündemine aldı. Tunç, "Türkiye yüzyılını inşa edebilmek için Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin sağlanması çok önemli. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşabilmek için gayret gösteriyoruz. 41 yıldır terörle mücadele ediyoruz. 2 trilyon dolar ekonomik kaybımız oldu. Bu olmasaydı bugün milletimizin refahı kat kat fazla olacaktı. 23 yılda Türkiye'nin kazandığı eserleri belki 40 yıl önce kazanmış olacaktı" diye konuştu. Şehit Ailelerini üzecek hiç bir adım atılmayacağını dile getiren Bakan Tunç, "Bir pazarlık söz konusu olamaz, bu bir al-ver süreci değildir. Terörsüz Türkiye'nin kalıcı olması, milletin huzurlu bir geleceğe adım atması noktasında çabamız var. Milletimize hizmet yolunda eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Muhalefetin ise karalama siyaseti yapmaya devam ettiğini belirten Tunç, "Adeta Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezi bir yalan merkezine dönüştü. Dezenformasyon fabrikasına dönüştü. Orada üretilen dezenformasyonlar parti sözcüleri tarafından dile getiriliyor. Sürekli bir karalama siyaseti. Biz ise milletimize hizmet siyasetine devam edeceğiz" dedi. Bakan Yılmaz Tunç, konuşmasının son kısmında ise Balıkesir'e yapılan yatırımları anlattı.