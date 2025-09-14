İZSU’dan Selçuk’a can suyu operasyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Selçuk ilçesindeki içme suyu miktarını ve kalitesini artırmak amacıyla geçtiğimiz aylarda başlattığı yeni içme suyu iletim hattı imalatı tamamlandı. Yaklaşık 500 metre mesafede, zor arazi şartlarında kaya kırımı yapılarak döşenen 400 mm çapındaki boruların bağlantı aşamasına gelindi. Bağlantıların ardından yapılacak dezenfeksiyon işleminden sonra yüzde 35 oranında ilave içme suyu Selçukluların kullanımına sunulacak. İletim hattının yapıldığı alanda İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, teknik ekiplerle birlikte incelemede bulundu. İlçe halkına müjdeyi veren Erdoğan, önemli bir iletim hattının hayata geçirileceğini söyledi.