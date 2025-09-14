Restoranın bir aylık geliri Filistin’e bağışlanacak

İzmir'in Konak ilçesinde faaliyet gösteren bir restoran, bir aylık gelirini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağını duyurdu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda hizmet veren işletme, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bölgede çok sayıdaki yardıma muhtaç sivile destek olmak için kampanya başlattı. İşletmenin önüne "İzmir'den Gazze'ye biz de varız. 12 Eylül- 12 Ekim tarihleri arasında işletmemizin günlük geliri Gazze'deki çocuklar açlıktan ölmesin diye gönderilmektedir" yazılı pankart asıldı. İşletme sahibi Muhammed Bilal Kılınak, bu davranışıyla herkesin takdirini kazandı.