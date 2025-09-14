Yayman: CHP’lilerin içine düştüğü taht oyunları üzücü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Muğla Menteşe Öğretmenevi salonunda yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

"CHP BİZİM RAKİBİMİZ"

Hüseyin Yayman, son günlerde ana muhalefet partisi CHP'de yaşananlar ile ilgili, "Şikâyet edenin CHP'li, şikayet edilenin CHP'li, gizli veya açık tanığın CHP'li, atanan kayyımın CHP'li olduğu bir süreç var. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi ile siyaset alanında rakibiz. CHP'nin bu duruma düşmesini asla istemeyiz. Ne kadar güçlü olursa, Türkiye demokrasisi o kadar güçlü olur. Biz iktidar olarak o kadar güçlü oluruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine girdiği iktidar oyunu, taht oyunu, milletimizin gözünün önünde cereyan etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine girdiği bu taht oyunları gerçekten üzücüdür. Biz de üzülmekteyiz onların bu durumuna. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içi iktidar olmak yerine, Türkiye'de iktidarı hedeflemesi, hem demokrasimizi güçlendirecektir, hem AK Parti'yi daha fazla çalışmaya sevk edecektir" dedi.