Bebeklerin çığlığı: Küresel ezan

Konuk yazar Selahattin Gezer yazdı...

Yıllarca reklam ajansı yönettim ve çok zevk alarak tasarım ve metin yazarlığı yaptım. Bu nedenle sektörü iyi bilirim: Reklam çok masraflı ve gerçekten emek isteyen bir iştir. Getirisi olmayacak projeye onay vermek ise sonradan insanın canını sıkar. Gelelim asıl meseleye... Soykırımcı İsrail tarafından bebek bezi, maması ve ilacı rehin alınmış, açlığa mahkûm edilmiş ve üzerlerine ağır tonajlı bombalar gönderilmiş bebekler, sanki ağlamıyor, küresel ezan okuyorlar:

"Allah en büyüktür ve bizim kalitesiz Siyonist mamasını yemenizi istemiyor; cennet mamalarıyla beslenmenizi, bomba-kurşun değil, üzerimize cennet çiçekleri atılmasını istiyor..." Ashabıyla en ağır acıları çekmiş Resûlullah, Allah'ın elçisidir.

Ey dünya, onun hidayetine koşun!

UYANIŞI SAĞLAYAMAZDIK

Gazzeli şehitler, dikkatleri İslam üzerine, tevhit inancına çekip, çok güçlü bir reklamını yaparak ve hidayet musluklarını açarak gidiyorlar... Yüce Rabb'imiz, şehit Gazzeli kardeşlerimizle âlem-i İslâm'a öyle bir hizmet ettirdi ki: Yüz milyarlarca dolar masraf etseydik, şu anki yeterli olmasa da İslâm dünyasındaki bu uyanışı sağlayamazdık. En önemlisi de trilyonlarca dolar harcamış olsaydık, Batılıları İsrail karşısında örgütleyemez, İsrail'in zalim olduğunu onlara ikna edecek şekilde anlatamaz ve onların İsrail'e karşı vicdani bir refleks göstermelerini sağlayamazdık.

Bugün Filistin'in yaşadığı bu soykırım, soyu sopu bizden olmayan, dünya görüşü ve rengi bizden olmayan insanları tertemiz Müslüman yaptı ve bize yeni kardeşler olmalarını sağladı. Evet, bebekler, çocuklar, kadınlar paramparça oluyor; evet, babaların evlat acısı her geçen gün katlanıyor ama dünyanın her yerinden insanın, çocukların küresel ezanları ve çığlıklarıyla İslâm'la şereflenmesine vesile olmuşlardır; İslâm'ın tesirli reklamını yapmışlardır.

CÖMERTLİK YAPMAZLARDI

Siyonist Yahudi'nin ne kadar zalim, gaddar ve vahşi bir varlık olduğunu görenler, İslâm'ın şefkat dolu kullarına koşmaktadır. Biz bunu milyarlarla, trilyonlarla elde edemezdik. Zaten para ve sermaye sahibi Müslümanlar da kalkıp, İslâm'ın tanıtımı için ellerini taşın altına, milyarları da ortaya koyup, "aman biraz daha İslâmiyet artsın, Müslüman kardeşlerimiz çoğalsın" diye böyle bir reklam kampanyasına cömertlik yapmazlardı. Ama Filistinli bebekler cömertlik yapıyor, Filistinli çocuklar ve anneler cömertlik yapıyor; ölümleriyle İsrail'in ne mal olduğunu gözler önüne seriyorlar. Ölümleriyle dünyaya Siyonist Yahudi vahşetini ilan ediyorlar. Zaten Müslümanlardan son 150 yıldır her türlü güzel hasleti, mesela cömertlik, merhamet, yardımseverlik gibi duyguları almışlar, arızalandırmışlardı. Şimdi yeterli olmasa da Gazzeli kardeşlerin ölümü, o duyguların yeniden alevlenmesine, yeniden kendimiz olmamıza vesile oluyor. Evet, Arap liderleri, Gazzeli bir çocuk kadar yürekli olsaydı, ölümüyle cömertlik yapan Filistinli çocuk kadar cömert olsaydı, ne İsrail bu kadar hayasızlaşır ve haddini aşar ne de bu kadar gelişirdi. Ve yıllardır süren bu katliamlar olmazdı. Gazzeli çocuklar bizden yiğit, Gazzeli çocuklar bizden gözü tok. İsrail zindanlarında en ağır cezayı çekerken, duvarlara sadece umutlarını, hasretlerini yazdılar ama o köpek Siyonistlere boyun eğmediler, el açmadılar...

SUMUD FİLOSU

Sumud Filosu ve öncekiler, içindeki Müslümanlarla birlikte Batı'nın dirilen vicdanını, zulme ve adaletsizliğe isyanını, içindeki çocuk mamaları, bezleri ve oyuncaklarıyla birlikte Gazze'nin çok yakınlarına taşımışlardı. İstenilen netice alınmasa da büyük bir destan yazılmıştır. Küresel Sumud Filosu'na el koyan İsrail, kahraman aktivistlerin ellerini bağlayıp, kafeslere koymuş, güneşin altında tutmuş, aç ve susuz bırakıp alçaklığını göstermiştir.

Ama Türkiye sadece Türkleri değil, diğer aktivistleri de uçakla alıp getirmiştir. Sadece getirmemiş, pis İsrail kıyafetlerini üzerlerinden almış; ziyafet vari karınlarını doyurmuştur. Allah, devletimize yardım etsin, devletin başındakilerden de razı olsun. Bu durumda da Türkiye'nin olumlu ve haysiyetli bir reklamı olmuştur. Helal olsun sana Türkiye'm... Hâlen istisnai durumlar hariç, Siyonist Yahudi ürünleri satın alanlar, BEBEKLERİN KÜRESEL EZANI'NI, feryadını işitmiyor demektir.