Bergamalı şehit dualarla anıldı

BATMAN'IN Gerçüş ilçesi kırsalında 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Bergamalı Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus, memleketi Bergama'da dualarla anıldı. Şehidin baba ocağı Hamzalı Mahallesi'nde düzenlenen anma etkinliğinde mevlit okunarak, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Şehit babası Yücel Ulus ile anne Şükran Ulus, programa katılan misafirlerin taziyelerini kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da anma programına telgraf göndererek, şehit ailesine başsağlığı dileklerini iletti.