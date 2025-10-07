’CHP’nin işi gücü yalan söylemek’

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İl Danışma Meclisi'nde CHP'yi topa tuttu. İnan, "Son 200 yılın bütün yalancılarını bir araya getirin; CHP'nin İzmir'de söylediği yalanlara yine de erişemezler! Onların en iyi yaptıkları şey yalan üretmek" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'e seslenen İnan, "Kendi partini dinlemek yerine Silivri'deki hırsızları dinliyorsun. Silivri'ye gide gide İzmir'i unuttun. Susuzluktan kırılan mahalleler, çöpten geçilmeyen sokaklar, kokudan yaşanmaz hale gelen Körfez... belediyecilik çökmüş, şehircilik iflas etmiştir! Biz kooperatifçiliğe değil, dolandırıcılığa karşıyız!" dedi.

TUGAY'A TEŞEKKÜR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür eden İnan, "Geçtiğimiz günlerde Sayın Cemil Tugay çıktı, Harmandalı meselesinde "AK Parti haklıdır" dedi. Kendi genel başkan yardımcısını yalanladı, ama İzmir'in menfaati için doğruyu söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.