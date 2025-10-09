CHP Denizli İl Başkanı’ndan yörüklere saygısızlık

Denizli Bozkurt'ta düzenlenen Enerji, Tarım, Spor ve Kültür Festivaline katılan CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'i övmeye çalışırken pot kırdı. Komşu ilçe Çardak'ın CHP'li Belediye Başkanı Ali Altıner'i yeteri kadar hizmet üretememekle suçlayınca partililerinin hedefi olan Horzum, Yörükleri küçümseyen sözleriyle sosyal medyada tepki topladı.

BÜYÜK BİR GAFA İMZA ATTI

CHP'li Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'i övmek isterken partililerini kızdıran bir gafa imza atan İl Başkanı Horzum, "Bozkurt'ta enerji, spor, tarım ve kültür festivalini hepsini bir arada yürüten çok tecrübeli bir belediye başkanımız var. Kendisi gerçekten de diğer tüm belediye başkanlarımızın örnek aldığı bir başkanımız. Burada Ali Başkanım alınmasın ama Çardak ile Bozkurt yan yana ama bir Bozkurt'a bakın, bir de Çardak'a bakın. Aradaki farkı çok bariz bir şekilde görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

YÖRÜKLERİ KÜÇÜMSEDİ

Bozkurt'ta yaşayan hiçbir vatandaşın Denizli'ye gidip gezme ihtiyacı duymadığını belirten Horzum, "Vatandaşımızın ihtiyacı olan her şey Bozkurt'umuzda var, o yüzden Başkanımızı tebrik ediyorum" dedi. Türk kültürünün önemli bir parçası olan Yörükleri küçümseyen Horzum'un, "Ben bir Yörük çocuğuyum. Bozkurt'un geldiği noktayı muhacirler ve göçmenlere borçluyuz. Bize medeniyeti öğretenler, göçmenlerdir. Rahmetli babamın deyimiyle biz ne avluyu bilirdik, ne evi bilirdik. Afedersiniz ne de tuvaleti bilirdik. Yakın köylere muhacirler geldi de bize medeniyeti öğretti" sözleri tepki topladı.