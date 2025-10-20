Bodrum’un susuzluğu Erdoğan’ın gündeminde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ı İstanbul'da kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Erdoğan ile görüşen Prof. Dr. Ayaydın, Muğla'nın su sorununu gündeme getirdi.

'PROJELER HIZLANDIRILMALI'

Ayaydın, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, hem sağlık sürecinde kendisine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini hem de Bodrum ve Menteşe'nin uzun vadeli su ihtiyacına dair kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti. Muğla'nın en acil gündemlerinden birinin su olduğunu vurgulayan Ayaydın, "Bodrum ve Menteşe yıllardır ciddi bir su sıkıntısı yaşıyor. Ne yazık ki Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ bu konuda hiçbir somut adım atmadı, çözüm üretilmedi, Muğlalılar susuz" dedi. 'YAKINDAN İLGİLENDİ'

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen Sandras Barajı ve Bodrum Barajı projelerinin bölge için hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Ayaydın, bu projelerin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Ayaydın, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımıza hem Bodrum'un su sorununu hem de Fethiye Körfezi'ndeki çekek yeri projesinde yaşanan idari sorunları arz ettim. Kendileri, Muğla'nın tüm meselelerine yakın ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN KÖRFEZ YOLCUSU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde Körfez turuna çıkacak. Erdoğan'ın programı kapsamında Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret etmesi planlanıyor. Ziyaretlerin en önemli gündem maddesi Gazze'de kalıcı barışın sağlanması olacak. Sürecin kesintiye uğramaması ve sonraki aşamada Gazze'nin yeniden inşası da görüşülecek başlıca konular arasında yer alıyor.

'ÖRNEK AİLELERİN OLUŞUMUNA AK PARTİ&NBSP;VESİLE OLACAK'

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Sakarya'da düzenlediği kampa telefonla bağlandı. Yapılan açıklamaya göre Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla Sapanca'da düzenlediği, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları üyelerinin yer aldığı kampı aradı. AK Parti İstanbul teşkilatını tebrik eden Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kampınız hayırlı olsun ve neticesi de hayır olsun inşallah. Bu ülkede mükemmel, örnek ailelerin oluşmasına da AK Parti'nin vesile olacağına inanıyorum ve ailelerimizin örnek aileler olarak atacakları adımların da hayırlara vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan dün Erdoğan, "Asaletiyle, karakteriyle, örnek duruşuyla gönüllerde taht kuran; milletinin hakkını, hukukunu büyük bir cesaretle savunan; dost ve kardeş Bosna- Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22'nci yılında rahmetle, hasretle yâd ediyorum" mesajını paylaştı.