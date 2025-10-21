CHP Muğla’nın delegeleri yengeler!

CHP Muğla'da önceki gün 39. Olağan Kurultay gerçekleşti. İl Başkanlığı seçimi, Menteşe İlçesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre günü sabah saatlerinde diğer adaylar Mehmet Kubilay Özcan ve Hasan Balı adaylıktan çekildi. CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, tek liste ile gidilen seçimde CHP Muğla İl Başkanı seçildi. Özcan, seçim sürecinde yaşanan baskılar ve demokratik olmayan uygulamaları gerekçe göstererek adaylıktan çekildiğini duyurdu. Özcan, "Olası kırgınlıkların önüne geçmek, partimizin birlik ve beraberliğini korumak adına seçime girmeme kararı aldım" dedi.

"YEMEK TARAFI, SOFRAYI KALDIRSIN"

Özcan'ın açıklamasının ardından aynı gün il başkan adaylığı için yeterli imzayı topladığı açıklanan Hasan Balı'ya destek veren bazı delegelerin imzalarını geri çektikleri bildirildi. Hasan Balı da destekçilerinin baskı altında bırakıldığını iddia ederek adaylıktan çekildi. Balı, "Tahta sandalyelerde yata yata verdiğimiz mücadele, emeksiz deri koltuklara oturttuğumuz mirasyediler içinmiş. Biz emek tarafında vazifeye devam. Yemek tarafı, sofrayı kaldırsın" ifadelerini kullandı. Özcan ve Balı'nın adaylıktan çekilmesinin ardından CHP Muğla il kongresi tek listeyle yapıldı. 639 delegenin oy kullanması beklenen kongrede 515 delege oy kullandı. Kullanılan 515 oydan 329'u Nail Kızıl'a yazılırken, 144 oy da sandıktan boş zarf olarak çıktı.