CHP Muğla’nın delegeleri yengeler!

CHP Muğla'da önceki gün 39. Olağan Kurultay gerçekleşti. İl Başkanlığı seçimi, Menteşe İlçesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre günü sabah saatlerinde diğer adaylar Mehmet Kubilay Özcan ve Hasan Balı adaylıktan çekildi. CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, tek liste ile gidilen seçimde CHP Muğla İl Başkanı seçildi. Özcan, seçim sürecinde yaşanan baskılar ve demokratik olmayan uygulamaları gerekçe göstererek adaylıktan çekildiğini duyurdu. Özcan, "Olası kırgınlıkların önüne geçmek, partimizin birlik ve beraberliğini korumak adına seçime girmeme kararı aldım" dedi.
"YEMEK TARAFI, SOFRAYI KALDIRSIN"
Özcan'ın açıklamasının ardından aynı gün il başkan adaylığı için yeterli imzayı topladığı açıklanan Hasan Balı'ya destek veren bazı delegelerin imzalarını geri çektikleri bildirildi. Hasan Balı da destekçilerinin baskı altında bırakıldığını iddia ederek adaylıktan çekildi. Balı, "Tahta sandalyelerde yata yata verdiğimiz mücadele, emeksiz deri koltuklara oturttuğumuz mirasyediler içinmiş. Biz emek tarafında vazifeye devam. Yemek tarafı, sofrayı kaldırsın" ifadelerini kullandı. Özcan ve Balı'nın adaylıktan çekilmesinin ardından CHP Muğla il kongresi tek listeyle yapıldı. 639 delegenin oy kullanması beklenen kongrede 515 delege oy kullandı. Kullanılan 515 oydan 329'u Nail Kızıl'a yazılırken, 144 oy da sandıktan boş zarf olarak çıktı.
Ahmet Aras ve eşi Gonca Köksal Aras
Evren Tezcan ve eşi Kerime Tezcan
BAŞKANLAR DA LİSTEDE
Kongre sonrası çoğunluğu belediye başkanı, ilçe başkanı ve belediye başkanı eşlerinden oluşan 16 kişilik kurultay delege listesi ise büyük tepki çekti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan'ın eşi Kerime Tezcan ve Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un eşi Binnaz Durmuş kurultay delegesi yapıldı. Kurultay delege listesinde Gonca Köksal Aras, Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca olmak üzere 6 belediye başkanı daha yer aldı. Yeni il Başkanı Nail Kızıl, Datça İlçe Başkanı Abdullah Sezai Öz, Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ, İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu, Gülendam Cantimur ve Metin Sarı da listeye girdi.
AİLELER YARIŞMIŞ
İl kongresi sonrası birçok vatandaş il yönetimi ve kongre delege listelerine sosyal medyadan tepki gösterdi:
"Her ağzını açan birlik beraberlik, demokrasi deyip partiyi karpuz gibi ortadan ikiye bölüyor. 630 delege, tek aday 329 oy. Emek veren herkesin dışlandığı, umudumuz CHP. Bir koltuğun kimselere yetmediği partim. Çok üzgünüm çok."
"Tehdit ve baskıyla seçim olmaz."
"Bu sistem değişmeli yazık çok yazık."
"Tek adayla yapılan SEÇİM !!! seçim mi oluyor yani şimdi.. Ve adı da demokrasi şöleni olarak yazılıyor bir yerlerde."
"Artık belediye başkanları belirliyor."
"Adaletin hak hukuk sadece sözde demokrasi nerde acaba sadece birileri için mi anlayamadım da."
İL YÖNETİMİ
Ali Turbalıoğlu, Berkay Topuz, Çiğdem Erko, Deniz Ilbıra, Duran Öztürk, Emel Toprakçıoğlu, Ersal İlbeyli, Gökhan Özgüroğlu, İbrahim Şimşek, İlyas Bahri Katırcıoğlu, İrem Işık, İsmet Çağlar Doylan, Mehmet Uysal, Mustafa Özdeş, Ozan Çetinkaya, Özgür Çağlı, Pembe Ülgen, Pınar Canan Topuz, Sacit Egemen Balaban, Şefika Nur Yıldıran, Tamer Demirkan, Tevfik Kahraman, Uzay Kocabaş'tan oluştu.
KURULTAY DELEGELERİ
Abdullah Sezai Öz, Acar Ünlü, Ahmet Aras, Alim Karaca, Binnaz Durmuş, Fevzi Topuz, Gonca Köksal Aras, Gülendam Cantimur, Kerime Tezcan, Mesut Günay, Metin Sarı, Mustafa Koyuncu, Nail Kızıl, Peyin Özbozdağ, Sema Gençoğlu, Tamer Mandalinci