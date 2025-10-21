‘Hayırlı Günler Komşum’ ziyaretleri başlıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda yeni bir program hayata geçiriliyor. MHP, Terörsüz Türkiye kapsamındaki çabaların akamete uğramaması, hedefin halka daha iyi anlatılması için "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri yapacak. Ziyaret ve sohbetlere başkanlık divanı, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, il, ilçe ve belde başkanları, il, ilçe ve belde yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri katılacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sohbet toplantılarının sadece evlerle sınırlı tutulmayacağını belirterek ilk ziyaretin 24 Ekim'de gerçekleşeceğini duyurdu.