Terörsüz Türkiye’nin kitabını yazdılar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünden 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi çağrı ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci, akademik bir kitap çalışmasına konu oldu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tuba Gültekin, birlikte kaleme aldıkları "Barış İletişimi Perspektifinden Terörsüz Türkiye Süreci ve Devlet Bahçeli Liderliği" başlıklı kitapta, Terörsüz Türkiye sürecini akademik olarak anlattılar.

TAKDİM ETTİLER

Gültekin kardeşler, yazdıkları kitabı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye MHP Genel Merkezinde takdim ettiler. Terörsüz Türkiye sürecini siyasal iletişim bilimi açısından inceleyen kitap, Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan ve Erdoğan'ın sahiplenici liderliği ile Türk siyasi tarihinin en büyük barış liderliğine dönüşen Terörsüz Türkiye sürecini, özgün siyasal iletişim modellemeleri ile anlatıyor.