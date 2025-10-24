Gazze için Umman’la ortak hareket kararı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün akşam saatlerinde Körfez turunun son durağı Umman'a geçti. Burada diplomatik temaslarını sürdüren Erdoğan, dün de Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya geldi. Al Alam Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

"KÖKLÜ KARDEŞLİK BAĞLARI"

Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Umman'ın köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın bu ziyaretle daha da perçinlendiğini kaydetti. Umman ile sanayiden ekonomiye, savunmadan iletişime kadar birçok alanda iş birliğinin geliştirileceğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Umman'ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü dile getirdi.Umman'ın bölgesinde ara buluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir eden Başkan Erdoğan, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını ifade etti. Görüşmeyi müteakip yapılan heyetler arası toplantıda ise iki ülke arasında toplam 16 belge daha kabul edildi. Al Alam Sarayı'ndaki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

KRİTİK ANLAŞMALAR İMZALANDI

Türkiye ile Umman arasında imzalanan anlaşmalar arasında; "Umuma Mahsus Pasaportlara Vize Muafiyeti", "Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İş Birliği", "Askeri İş Birliği Muhtırası", "Sanayi Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" ve "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanlarında İş Birliği Mutabakat Zaptı", "Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesi Alanlarında Mutabakat Zaptı", "Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Savunma Sanayii İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı", "Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Umman Yatırım İdaresi Arasında Stratejik İş Birliği Sözleşmesi Zaptı" ve eğitim ile enerji alanında mutabakat zaptları yer aldı.