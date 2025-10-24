'İsrail Batı Şeria'yı ilhak ederse desteğimi kaybeder'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulundu. Amerikan Time dergisine mülakat veren ABD Başkanı Trump, İsrail parlamentosunun Batı Şeria ile ilgili son oylamasını değerlendirdi.

VANCE: ÇOK APTALCA

TRUMP, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder" yanıtını verdi. Başkan Trump, muhabirin "Gazze'yi ziyaret etmeyi planlıyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Yapacağım. Evet, yapacağım. Biliyorsunuz, Barış Kurulu'muz var ve kuruldu. Benden başkan olmamı istediler. İnanın bana, yapmak istediğim bir şey değildi ama Barış Kurulu çok güçlü bir grup olacak ve Orta Doğu açısından çok fazla güce sahip olacak." İsrail ziyaretini tamamlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de havalimanında konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Vance, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken mecliste ön oylamadan geçmesinin kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve bunu "aptalca" bulduklarını, Trump yönetiminin politikasının buna karşı olduğunu belirtmişti.

NETANYAHU VAZGEÇTİ

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, çarşamba günü oy çoğunluğuyla kabul edilmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD'den gelen tepkiler üzerine koalisyon hükümetine işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının bir sonraki duyuruya kadar ilerletilememesi talimatını verdiği bildirildi.