CHP’li Başkan Ünlü’nün yargılanmasına başlandı

Muğla'da, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP İl Başkanı Nail Kızıl'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. Başkan Acar Ünlü'nün polis memurlarına fiziki müdahalede bulunduğu olaylar sonrasında 10 kişi hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" gerekçeleriyle dava açılmıştı. Dün görülen duruşmaya Baykan Acar Ünlü katılmazken, avukatı ise hazır bulundu. Hakim, olay anına ilişkin görüntü kayıtlarının incelenmesi karar vererek, duruşmayı 8 Ocak'a erteledi. Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan sanık avukatlarından Barış Aydın, "Otopark alanında basın açıklaması sonrası kitle dağılacaktı. Keşke müdahale olmasaydı. Beraat kararı çıkacağını düşünüyoruz, umutluyuz" dedi.