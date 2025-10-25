Erhürman: Türkiye’siz karar almayız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 6. Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, görevi 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan devraldı. Erhürman, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törenle ant içti. Ardından Cumhurbaşkanlığı forsu gönderden indirilerek Erhürman'a takdim edildi, yeni Cumhurbaşkanlığı forsu göndere çekildi.

ZİYARET SÖZÜ VERDİ

Erhürman törene katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ağırladı. Kendilerini yalnız bırakmayan Yılmaz'a ve tebrik mesajları için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Erhürman, Türkiye- KKTC ilişkilerinin başka herhangi iki devletin ilişkilerine asla benzemediğini dile getirdi. Erhürman, bu ilişkilerin "son derece özel ilişkiler" olduğunu belirterek, tüm cumhurbaşkanlarının Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereleri ve dış politikayla ilgili tüm çalışmalarını Türkiye'yle istişare içerisinde yürüttüğünü hatırlattı. KKTC-Türkiye ilişkilerinin çok daha iyiye götürülmesini kendisine misyon edindiğini, bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi çok daha yoğun şekilde birlikte çalışacaklarından emin olduğunu vurgulayan Erhürman, "Bugüne kadar hiçbir Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden müzakere yürütmemiştir. Bu benim dönemimde de değişmeyecektir. Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının korunması noktasında vereceğimiz mücadelede en önemli dayanağımızın Türkiye Cumhuriyeti olacağı herkesin malumudur. Dolayısıyla dediğim gibi önceki cumhurbaşkanlığı için Türkiye'yle istişare ne demekse benim için de aynen o demektir" diye konuştu. Erhürman, ilk fırsatta Başkan Erdoğan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.