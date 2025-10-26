AK Partili Hakan Yıldız: Alsancak’ı felç ettiniz

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak bölgesinde yol kenarı otoparklarının abonman sistemine geçilmesi üzerine, akşam saatlerinde semtte dolaşarak, kilitli boş otoparkları ve onların önüne park edilmiş araçları fotoğrafladı. AK Partili Yıldız, 'zihni sinir belediyeciliği' benzetmesi yaparak, "Bir ay önce 'kısa süreli parkı teşvik edelim' diyen belediye, bir ay sonra 'abonman aidatı toplayalım' noktasına gelmiş. Getirdiğiniz bu ucube uygulama, Alsancak trafiğini tamamen felç etti, Alsancak bölgesine gelen vatandaşı mağdur etti! Sayın Cemil Tugay, bir gün şoförsüz çıkın, kendi aracınızla Alsancak'a gidin! Aracınızı park edecek yer bulabilirseniz, lütfen bize de haber verin. 'Ben yapayım, İzmirli çeksin çilesini' mantığıyla hareket ediyorlar. Yapboz belediyeciliğiyle, e-mail sırasına bağlanan otopark yönetimiyle İzmir'in sorunları çözülmez" dedi.