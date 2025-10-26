CHP’de yargılanma korkusu bitmek bilmiyor

CHP'de gözler, 28-30 Kasım 2025 tarihlerindeki 39. Olağan Kurultay'a çevrildi. CHP'li belediyelerin yolsuzluk soruşturmaları sebebiyle yeni bir yol haritası belirleyen parti yönetimi, bu kez 'dokunulmazlık zırhı' ile kendini korumaya çalışacak. Bu kapsamda Parti Meclisi'nde yarı yarıya değişime gidilmesi bekleniyor.

OPERASYON BAHANESİ

Özellikle tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından işaret edilerek Meclis'e sokulan bazı üyelerin kenara çekilmesi, yerine dokunulmazlık avantajı bulunan milletvekillerinin dahil edilmesi planlanıyor. CHP yönetimi, böylelikle partinin karar organına mensup herhangi bir üyenin yargılanma ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışıyor. İddiaya göre CHP lideri Özgür Özel bir yandan PM'de değişime hazırlanırken, diğer yandan da A takımında yer alan ve ismi soruşturmalara karışan milletvekillerini görevlerinde tutarak, "Bize siyasi operasyon yapılıyor" bahanesini dillendirmeye devam etmeyi amaçlıyor. Söz konusu vekillere PM ve MYK üzerinden kamuoyu nezdinde 'siyasi kalkan' sağlanması amaçlanıyor.

İKİ VEKİLE KORUMA

Bu kapsamda Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde adı rüşvet iddialarına karışan CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın görevlerine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Temmuz ayında dokunulmazlığının kaldırılmasına dönük fezleke hazırlanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve milletvekili Turan Taşkın Özer'in de yine partinin A takımında yer alması bekleniyor. Özer ve Karabat Ekrem İmamoğlu'na, Burhanettin Bulut ise Özgür Özel'e yakınlığı ile biliniyor. İmamoğlu'nun kasalarından Adem Soytekin de geçtiğimiz aylarda itirafçı olmuş ve yolsuzluk operasyonunu önceden öğrendiklerini belirtmişti. Soytekin, "İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan sistemdekileri uyardı. Paralar, dokunulmazlığı olduğu için CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer'e devredildi. Özer emanetçi yapıldı" itirafıyla gündeme oturmuştu.