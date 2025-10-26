'Türkiye küresel güce dönüşüyor'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'na katıldı. Programda konuşan Erdoğan, "Salonlara sığmayan şu coşkunuz için sizleri yürekten selamlıyorum. Yaparsa AK Parti yapar dedik ve bu salonu inşa ettik. Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin sevda ve hizmet bayrağını tüm Türkiye'de gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime kalpten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"CHP'YE ŞİKAYET YAĞIYOR"

Ana muhalefet partisi CHP'nin Türkiye'yi yabancılara şikayet turları düzenlediğini vurgulayan Erdoğan, "CHP'li belediyelerin adeta alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, toplanmayan çöplerden en tepeden en uca uzanan yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi. Son 2 seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı doğrusunu söylemek gerekirse bizim açımızdan da ibretliktir. Şimdi bu toplantılardan aldığımız geri dönüşler ve sizlerden gelen verilerle önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamıza inşallah son şeklini veriyoruz. Şunu burada özellikle belirtmek istiyorum; AK Parti yolunu da yönünü de güzergahını da milletin belirlediği partidir" ifadelerini kullandı.

"HİZMET MÜCADELESİ VERDİK"

Milletin rotasından başka merciler edinenlerin AK Parti'de yer alamayacağını belirten Erdoğan, "Kalbinde, ruhunda, zihninde, milletin rehberliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşayanlar bu harekete ayak uyduramadılar. Biz bundan 24 sene önce yola çıkarken, unutmayın bu yolun uzun olduğunu, meşakkatli olduğunu biliyorduk. Ama buna rağmen millete hizmet mücadelesinde geri durmadık. Bize inanan, güvenen, geleceğini AK Parti'nin emin kadrolarına emanet eden milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yapacağız dedik, yaptık ve yapıyoruz" dedi. İstikrarsızlık dalgasının yayıldığı bu dönemde, hem içerde hem de sınır ötesinde Türkiye'yi tehlikelerden uzak tuttuklarını belirten Erdoğan, "Bizi çatışmaların tarafı yapmak için pek çok oyun oynandı. Muhalefetteki aparatlarını da kullanarak her yolu denediler. Sonuçta haklı çıkan doğru yerde durduğu anlaşılan biz olduk" ifadelerini kullandı.

SÖZÜNE İTİBAR EDİLEN ÜLKE

Barış, huzur ve istikrar denince akla ilk Türkiye'nin geldiğini kaydeden Erdoğan, "Türkiye dış politikası ile demokrasisi ile savunma sanayi ile ekonomisi ile içeride ve dışarıda attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış, huzur denince, istikrar denice akla ilk Türkiye geliyor. Sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini dost düşman fark etmeksizin bugün herkes kabul ediyor. Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya - Ukrayna arasındaki çatışmalara kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor. Artık hem bölgesinde hem dünyada sözüne itibar edilen çevresine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda dönülmesi gereken kavşakların en başında yarım asırlık terör musibetinden ülkemizi kurtarmak yer alıyor. Ortak bir iradeyle inşallah önce terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız" diye konuştu.