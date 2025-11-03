Muğla'da siyasi kadro için işçileri çıkardılar

'EKMEĞİMİZLE OYNAMAYIN'

Gerek siyasi gerekse iş insanı birçok kişinin araya girmesiyle belediye yetkilileri geri adım attı. Aralarında iş akitlerinin feshedilmesine neden olan birkaç işçinin haricinde diğer işçilerin çalışmaya devam edeceği öğrenildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir işçi yakını, "Sosyal medyadan yapılan mevsimlik işçi, yata yata para kazanıyorlar yorumlarına çok üzüldük. Siyasi olarak kadro açmak için kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın. Hiç kimse de işini düzgün yapmayanın gözünün yaşına bakmasın. Aracı olanlardan Allah razı olsun" dedi. İşten çıkarmaların, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Güzel'in, ilçe başkanlığı seçimlerinde işe alınması için söz verdiği partililer nedeniyle yapıldığı iddia edildi. Öte yandan Ortaca Belediyesi geçen ay meclis toplantısında personel ücretlerini ödeyebilmek için meclisten 100 milyon liralık ek bütçe onayı almıştı.