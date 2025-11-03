Muğla'da siyasi kadro için işçileri çıkardılar

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yaklaşan kış öncesi yaklaşık 20 işçi, gözünün yaşına bakılmadan 'iş bitti' denilerek kapının önüne atıldı. CHP'li belediyede çalışan 20 işçi, işsiz kaldıklarını Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) cep telefonlarına gelen kısa mesajla öğrendi. Mesajda, "4-A kapsamındaki sigortalılığınız 18 işin sona ermesi nedeniyle 30.10.2025 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Aralarında uzun zamandır çalışanların da olduğu işten çıkarılan işçilere 31 Ekim 2025 günü Dalyan'da yapılacak toplantıda işten atıldıklarının Belediye Başkanı Evren Tezcan'ın mesajıyla yüzlerine söyleneceği ifade edildi. CHP'li Başkan Tezcan'ın, "sağlıklı ve güvenli günler dileriz" mesajı, borcu olan, çocukları okuyan işçilerin tepkisini çekti.
'EKMEĞİMİZLE OYNAMAYIN'
Gerek siyasi gerekse iş insanı birçok kişinin araya girmesiyle belediye yetkilileri geri adım attı. Aralarında iş akitlerinin feshedilmesine neden olan birkaç işçinin haricinde diğer işçilerin çalışmaya devam edeceği öğrenildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir işçi yakını, "Sosyal medyadan yapılan mevsimlik işçi, yata yata para kazanıyorlar yorumlarına çok üzüldük. Siyasi olarak kadro açmak için kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın. Hiç kimse de işini düzgün yapmayanın gözünün yaşına bakmasın. Aracı olanlardan Allah razı olsun" dedi. İşten çıkarmaların, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Güzel'in, ilçe başkanlığı seçimlerinde işe alınması için söz verdiği partililer nedeniyle yapıldığı iddia edildi. Öte yandan Ortaca Belediyesi geçen ay meclis toplantısında personel ücretlerini ödeyebilmek için meclisten 100 milyon liralık ek bütçe onayı almıştı.
Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan
SESSİZLİK TEPKİ ÇEKTİ
Öte yandan sosyal medyaya düşen Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnü Sarı'nın fotoğrafı gündem oldu. Önceki yıllarda belediyede işçi olarak çalışan ve sık sık mağdur edebiyatı yaparak CHP'den meclis üyesi seçilen Hüsnü Sarı'nın, işten çıkarmalar hakkında sessiz kalması tepki çekti. Sarı'nın belediyede çalıştığı dönemde mobbinge maruz kaldığı ve işten atılmayarak başka görevlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.