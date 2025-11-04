AK Parti 23 yılı geride bıraktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen 23 büyük reformlarla Türkiye, her alanda yeni bir çehre kazandı. Partinin iktidardaki 23 yılı geride kalırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin iktidara gelişinin yıldönümünü kutladı. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle Türkiye, son 23 yılda büyüyen, güçlenen, güçlü demokratik değişimler üreten, dış siyasette büyük roller üstlenen, kriz çözümlerinde güvenilir adres olan bir ülke haline gelmiştir" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Başkan Erdoğan'ın liderliğinde "Büyük ve Güçlü Türkiye" vizyonuyla yola çıkan AK Parti'nin, milletin güçlü iradesiyle 3 Kasım 2002'de başlayan iktidar yolculuğunda 23 yılı geride bıraktığını hatırlattı.

'MİLLETİN SESİYLE YÜRÜYORUZ'

Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan da "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" denilerek Türk siyasetinde büyük bir ezberin bozulduğunu belirtti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bu kutlu yürüyüş, millete sırtını dönmeyen, milletin sesiyle yol yürüyen bir anlayışın eseridir. AK Parti'nin farkı, iktidar olmakla yetinmeyip, milletin gönlünde yer etmek olmuştur" ifadelerini kullandı.