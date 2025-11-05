Restorasyonu tamamlanan Ata’nın Evi 10 Kasım’a hazır

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Selanik'te bulunan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev olan Atatürk Evi'ni baştan aşağı yeniledi. Tarihi Atatürk Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 Aralık 2024 tarihinde ziyarete kapatılmıştı. TİKA koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, evin eski fotoğrafları ve mimari özellikleri baz alındı. Yapının doğal dokusunun korunmasına üst düzey hassasiyet gösterildi. Proje kapsamında özgün malzemeler kullanılarak, evin 1953'teki görünümüne dönmesi amaçlandı. Evin iç ve dış cephelerindeki tüm ahşap malzemeler aslına uygun şekilde değiştirilirken, elektrik ve su tesisatı da kapsamlı şekilde onarıldı. Evin bodrum katında tarihçesi, orta katında etnografik ögeler ve üst katında Atatürk'ün çocukluk yıllarını yansıtan sergilerin açılması bekleniyor. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu, restorasyon ve çevre düzenlemesi tamamlanan Atatürk Evi'nin, 10 Kasım'da düzenlenecek törenle yeniden ziyarete açılacağını duyurdu. Atatürk Evi, bu tarihten itibaren pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.