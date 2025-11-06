‘Kocaoğlu yargılansın’ önerisi yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı Sayıştay raporunda Ödemiş Katı Atık Entegre Tesisi ile ilgili olarak eski dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu hakkında "firmaya mali avantaj sağlama" gerekçesiyle adli ve yargı yolunun işletilmesini istendi.
MECLİS'TEN ONAY ALINMADI
Raporda, "Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapım ve İşletilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşme Hükümlerinin Sürdürülebilir Olmaması ile Usule Uyulmaksızın Ek Protokol İmzalanarak Firmaya Mali Avantaj Sağlanması" başlıklı bulguda Kocaoğlu'nun koltuğu bırakmasına iki gün kala yani yerel seçimden 2 gün önce Ödemiş'teki katı atık bertaraf tesisi kurup işletme imtiyazı verilen firma ile bir ek sözleşme yaptığı aktarıldı.
Ek sözleşmeyle firmanın imtiyaz hakkına Ödemiş dışında Kiraz, Beydağ, Tire ve Bayındır ilçelerinden çıkacak çöpün de dahil edilmesi hükme bağlandı. Raporda bu değişikliğin Danıştay'ın görüşü, İçişleri Bakanlığı'nın kararı ve belediye meclisinin onayıyla da yapılmadığı aktarıldı. Gerekli görüşün ve onayların alınmadan imtiyaz alanının genişletilmesinin mevzuata aykırılık taşıdığı görüşü raporda yer aldı.
Ayrıca firmaya Ödemiş Belediyesi'nce 2013'te yer teslimi yapılmış olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi yeri, seçime 2 gün kala teslim etmiş gibi gösterdiği ve raporda, şirkete haksız süre uzatımı tanındığı aktarıldı. Yapılan tespitlerde büyükşehirin işletmeden gelir elde edemediği ancak Biosun A.Ş.'nin harcamalar gerekçesiyle belediyeden 271,9 milyon TL para istediği ve Tahkim Kurulu'nun bu paranın ödenmesi lehine karar aldığı aktarıldı. Büyükşehir'den verilen cevapta ise belediye bünyesinde disiplin süreci başlatıldığı belirtildi.