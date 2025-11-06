‘Kocaoğlu yargılansın’ önerisi yapıldı

Ayrıca firmaya Ödemiş Belediyesi'nce 2013'te yer teslimi yapılmış olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi yeri, seçime 2 gün kala teslim etmiş gibi gösterdiği ve raporda, şirkete haksız süre uzatımı tanındığı aktarıldı. Yapılan tespitlerde büyükşehirin işletmeden gelir elde edemediği ancak Biosun A.Ş.'nin harcamalar gerekçesiyle belediyeden 271,9 milyon TL para istediği ve Tahkim Kurulu'nun bu paranın ödenmesi lehine karar aldığı aktarıldı. Büyükşehir'den verilen cevapta ise belediye bünyesinde disiplin süreci başlatıldığı belirtildi.

