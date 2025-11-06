Mamdani New York’un ilk Müslüman başkanı oldu

NEW York'un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk 'Müslüman Belediye Başkanı' oldu. Akademisyen bir baba ve yönetmen bir annenin çocuğu olan 34 yaşındaki Mamdani, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Mamdani, "New York, göçmenler şehri olmaya devam edecek; göçmenler tarafından inşa edilmiş, göçmenler tarafından desteklenen ve bu gece itibarıyla bir göçmen tarafından yönetilen bir şehir. Yeniden doğmuş bir şehrin havasını soluyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan kentteki Yahudilerin yüzde 66'sının Mamdani'yi desteklemediği öğrenildi.